WTA Adelaide: Keys bezwingt Pegula im US-Finale

Bei dem WTA-500-Turnier in Adelaide hat sich Madison Keys mit 6:3, 4:6 und 6:1 im US-Finale gegen die topgesetzte Jessica Pegula durchgesetzt. Es ist der neunte Karrieretitel für Keys und 30. Sieg gegen eine Top-10 Spielerin.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.01.2025, 11:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Keys erwischte einen guten Matchstart und nahm der Favoritin Pegula in einer knappen halben Stunde den ersten Satz ab. Im zweiten Durchgang gelang der Siebtplatzierten der Welt, ein Mini-Comeback zu starten und Pegula ging zügig mit 4:0-Führung. Trotz der Aufholjagd von Keys, konnte sich die letztjährige US-Open-Finalistin den zweiten Satz mit 6:4 sichern. In der entscheidenden Runde ließ die 20. der Welt dann jedoch keinen weiteren Zweifel mehr an ihrem Turniersieg aufkommen. Die 29-Jährige Keys beendete das Finale in nur 25 Minuten und mit 6:1 im dritten Satz.

Keys spielte von Anfang an ein fantastisches Turnier. Die US-Amerikanerin setzte sich zunächst gegen die brasilianische Nummer 1 Beatriz Haddad Maia durch und nahm danach die Titelverteidigerin Jelena Ostapenko aus dem Turnier. Im Viertelfinale gab Keys gegen die drittgesetzte Kasatkina nur vier Spiele ab, im Halbfinale profitierte sie von der Aufgabe Samsonovas im dritten Satz.

Mit dem neunten Karrieretitel im Gepäck geht es für Keys direkt nach Melbourne. Die ehemalige Top-10-Spielerin macht den Anfang gegen ihre US-Kolegin Ann Li. Die dreifache Australian-Open-Viertelfinalistin Pegula trifft in Runde eins auf die Wildcard-Inhaberin Maja Joint.

Hier das Einzel-Tableau der Damen