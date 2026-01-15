WTA Adelaide: Mboko beendet Siegesserie von Keys

Victoria Mboko hat im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Adelaide Titelverteidigerin Madison Keys besiegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 12:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Victoria Mboko steht in Adelaide schon im Halbfinale

Victoria Mboko, eine der Aufsteigerinnen 2025, scheint ihre gute Form bestens in die neue Saison transferiert zu haben. Denn Mboko setzte sich im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Adelaide gegen Titelverteidigerin Madison Keys mit 6:4, 4;6 und 6:2 durch. Es war bereits der dritte Drei-Satz-Erfolg der jungen Kanadierin in Adelaide in Folge.

Die Chancen auf einen Einzug ins Finale stehen für Mboko nicht schlecht. Denn in der Vorschlussrunde geht es gegen Kimberly Birrell. Die Australierin konnte sich gegen Jaqueline Cristian mit 5:7, 6:1 und 7.5 behaupten.

In der oberen Tableau-Hälfte setzte Diana Shnaider ihren Siegeszug fort. Die russische Linkshänderin gewann gegen Emma Navarro glatt mit 6:3 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide

