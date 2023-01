WTA Adelaide: Teenagerin Linda Noskova schockt Daria Kasatkina

Linda Noskova, erst 18 Jahre alt, hat zum Auftakt des WTA-Tour-500-Events in Adelaide für eine Überraschung gesorgt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.01.2023, 10:26 Uhr

© Getty Images Von Linda Noskova wird man noch viel hören

Daria Kasatkina war natürlich gewarnt vor Linda Noskova. Schließlich hatte die 18-jährige Tschechin im Qualifikations-Wettbewerb für das WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide mit Anastasia Potapova und Anna Kalinskaya zwei kompetente Spielerinnen geschlagen. Aber Kasatkina war auch als Nummer drei in Adelaide angetreten, mithin also als klare Favoritin gegen Noskova. Am Ende stand aber ein 6:3, 6:7 (2) und 6:3 für die Außenseiterin zu Buche.

Die kommende Aufgabe erscheint im Lichte des Erfolgs gegen Kasatkina nun auch nicht unmöglich für Linda Noskova: Denn es gehet entweder gegen Claire Liu aus den USA oder die Australierin Prsicilla Hon.

Keine Blöße gab sich am Montag eine weitere Mitfavoritin in Adelaide: Veronika Kudermetova, an Position vier gesetzt, gewann gegen Amanda Anismiova glatt mit 6:3 und 6:0.

