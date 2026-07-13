WTA Athen: Mina Hodzic verpasst Überraschung bei Hauptfeld-Debüt

Mina Hodzic hat bei ihrem Hauptfeld-Debüt auf der WTA-Tour eine knappe Niederlage kassiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 22:21 Uhr

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© Getty Images Mina Hodzic verlor in drei Sätzen

Mina Hodzic hat bei ihrem Hauptfeld-Debüt auf der WTA-Tour eine Überraschung verpasst. Die 24-Jährige aus Moers verlor ihr spannendes Erstrundenmatch beim Hartplatz-Turnier in Athen mit 3:6, 6:3 und 6:7 (4) gegen die Britin Harriet Dart. Hodzic hatte sich in der griechischen Hauptstadt erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft und erstmals das Hauptfeld eines Turniers der 250er-Kategorie erreicht.

Gegen Dart, die in der Weltrangliste 182 Plätze vor der auf Rang 334 geführten Hodzic steht, kämpfte sie sich nach dem verlorenen ersten Satz stark zurück. In der entscheidenden Phase zeigte die Britin aber die besseren Nerven.

Hodzic hatte im Januar zum deutschen Team beim United Cup in Sydney gehört, kam in der Auswahl um French-Open-Sieger Alexander Zverev und Eva Lys aber nicht zum Einsatz.

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