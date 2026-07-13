WTA: Tatjana Maria krönt tolle Rasensaison mit Newport-Titel

Tatjana Maria hat zum Ende der Rasensaion den Turniersieg beim WTA-125er-Turnier in Newport geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 09:50 Uhr

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© Getty Images

Maria pflügte dabei nur so durchs Turnier, verlor in der gesamten Woche keinen einzigen Satz und graste mit ihrem Finalerfolg 125 Weltranglistenpunkte ab. Die Belohnung: 20 Plätze im WTA-Ranking und Platz 76.

Vor der Rasensaison war Maria zwar höher notiert und rutschte ab, weil sie die 500 Punkte vom Queen's-Sieg im Vorjahr nicht verteidigen konnte und skandalöserweise keine Wildcard als Titelverteidigerin bekam. Ebenso nicht für die deutschen Rasenevents.

Maria aber antworte auf ihre Art: mit starkem Tennis und vielen Slice-Bällen. In Birmingham erreichte sie das Achtelfinale, in Queen's spielte sie sich aus der Qualifikation ebenfalls dorthin (und gewann beinahe gegen Elena Rybakina), Nottingham ging's ins Viertelfinale, in Eastbourne ins Finale, in Wimbledon in Runde 2 und nun in Newport bis zum Titel. Man kann sagen: Maria hat alles auf Rasen mitgenommen, was ging. Mit insgesamt sechs Turnieren. Stark!

In dieser Woche geht's aus den USA übrigens direkt wieder zurück in den deutschsprachigen Raum: Hier nimmt Maria beim neuen 125er-Turnier in Kitzbühel teil - dem Generali Open der Damen.