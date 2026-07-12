Generali Open Kitzbühel: Hoch hinaus für das Comeback der Damen

Auf rund 2.000 Metern Seehöhe wurde am Sonntag am Kitzbüheler Horn die Auslosung für die Premiere des Generali Open Ladies Kitzbühel präsentiert. Mit fünf Österreicherinnen im Hauptfeld kehrt das internationale Damentennis nach mehr als drei Jahrzehnten in die Gamsstadt zurück.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.07.2026, 16:59 Uhr

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© Mia Knoll Leonie Rabl, Ekaterina Perelygina, Arabella Koller, Julia Grabher, Sinja Kraus

Im Gipfelhaus am Kitzbüheler Horn wurden am Sonntagnachmittag die Erstrunden-Duelle des WTA-125-Turniers präsentiert. Mit Sinja Kraus, Julia Grabher, Ekaterina Perelygina, Arabella Koller und Leonie Rabl stehen gleich fünf Österreicherinnen im Hauptfeld. Rabl erbt die Veranstalter-Wildcard von der verletzten Tirolerin Anna Pircher.

Julia Grabher eröffnet

Julia Grabher eröffnet das Turnier am Montag mit der ersten Partie des Tages (live in ORF1). Sie trifft auf Elena Ruxandra Bertea aus Rumänien, eine Gegnerin, gegen die sie bislang noch nicht gespielt hat: „Ich werde mir heute noch einige Videos anschauen. Ich freue mich aber sehr, dass ich morgen den Auftakt zu dieser Turnierpremiere machen darf“, sagt Grabher.

Als Nummer zwei des Turniers gesetzt ist die Wienerin Sinja Kraus. Mit Caijsa Hennemann aus Schweden trifft sie auf eine gute Bekannte: „Wir haben vor einer Woche gegeneinander gespielt und ich konnte mich durchsetzen. Deshalb gehe ich natürlich mit Selbstvertrauen in den Auftakt.“ Kraus wird am Dienstag ins Turnier starten.

Auch die frischgebackene Staatsmeisterin Ekaterina Perelygina bekommt es bei ihrem WTA-Debüt mit einer Gegnerin zu tun, die sie erst vor Kurzem besiegen konnte – Yasmine Kabbaj aus Marokko: „Die Chancen sind auf jeden Fall da. Ich habe vor einem Monat gegen sie gewonnen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich selbst nicht zu stark unter Druck setze."

Arabella Koller bekommt mit der routinierten Deutschen Mona Barthel eine spannende Aufgabe, während Leonie Rabl gegen die Niederländerin Arantxa Rus antritt.

Freuen darf sich auch der Kitzbüheler Tennisclub. Denn mit Gina Feistl (POL) setzte sich heute in der Qualifikation auch eine Spielerin aus den eigenen Reihen durch und wird morgen im dritten Match des Tages am Court Küchenmeister auf Julia AVDEEVA treffen.

Veronika Erjavec topgesetzt

Für die topgesetzte Veronika Erjavec aus Slowenien geht es zum Auftakt gegen eine Qualifikantin. Ebenso wie die auf Nummer drei gesetzte Tatjana Maria, die zuletzt auf ihrem Lieblingsbelag Rasen in Eastbourne nur knapp ihren fünften WTA-Titel verpasste.

Auch im Doppel ist Österreich stark vertreten: Julia Grabher und Sinja Kraus bilden ein rein österreichisches Duo und treffen zum Auftakt auf Michaela Bayerlova aus Tschechien und Prarthana Thombare aus Indien. Ekaterina Perelygina spielt gemeinsam mit der Deutschen Anna-Lena Friedsam gegen Marina Bassols Ribera aus Spanien und Despina Papamichail aus Griechenland. Damit stehen insgesamt drei Österreicherinnen im Doppelbewerb des Generali Open Ladies Kitzbühel.

Von Montag bis Freitag steht der Hauptbewerb im Mittelpunkt. Die Matches beginnen jeweils ab 11:00 Uhr. Für Besucherinnen und Besucher ist der Eintritt zum Grandstand in diesem Zeitraum frei. Am Samstag, 18. Juli, folgen die Semifinalspiele des WTA-125-Turniers. Gleichzeitig startet auf der Anlage bereits die Qualifikation des ATP-250-Herrenturniers. Der KRONE Family Day macht den Samstag zusätzlich zu einem besonderen Turniertag für Familien. Am Sonntag, 19. Juli, wird die erste Siegerin der neuen Damentennis-Ära in Kitzbühel gekürt. Das Finale des Generali Open Ladies Kitzbühel findet um 11:30 Uhr am Center Court statt. Rundherum sorgt der 11. Huber’s Weißwurst-Frühschoppen für Kitzbüheler Turniertradition, ehe das Eventareal am Abend beim Public Viewing des Fußball-WM-Finales noch einmal zum Treffpunkt wird.