WTA: Williams-Trainerin - Tennisikone macht bei US Open weiter

Trainerin Rennae Stubbs rechnet fest mit weiteren Turnierstarts von Serena Williams vor den US Open. Nach dem Wimbledon-Comeback soll die Rekord-Grand-Slam-Siegerin auf Hartplatz richtig angreifen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 08.07.2026, 09:41 Uhr

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© Getty Images Trainerin Rennae Stubbs ist sich sicher, dass Serena Williams auch auf Hartplatz weitermachen wird

Geht das große Comeback von Tennisikone Serena Williams schon bald in die nächste Runde? Über ihre Zukunftspläne wahrt die 23-malige Grand-Slam-Siegerin zwar abgesehen von einigen geheimnisvollen Andeutungen selbst noch Stillschweigen, Trainerin Rennae Stubbs aber ist sogar schon sicher: Die 44-Jährige werde "bei den US Open nicht das tun, was sie hier getan hat - nämlich nur im Einzel zu spielen".

Gleichzeitig werde es "natürlich davon abhängen, wie es ihr körperlich geht", sagte Stubbs, ansonsten wolle sie es der Tennislegende überlassen, "über ihre medizinischen Belange und ihr Befinden zu sprechen". Was für Stubbs aber klar ist: "Ich weiß, dass sie gerne versuchen würde, noch vor den US Open zu spielen."

“Körper wieder in Form bringen”

Künftig können sich die Fans der Amerikanerin also nicht nur auf den noch nicht bestätigten Auftritt beim nächsten Grand Slam in ihrer Heimat freuen, sondern auch auf weitere Auftritte zuvor. Beispielsweise in Cincinnati oder in Toronto, wo vor dem Start der US Open in New York ab dem 30. August wichtige Vorbereitungsturniere steigen. In Wimbledon hatte Williams nach rund vierjähriger Pause vom Profi-Tennis ihr vielbeachtetes Comeback im Einzel gegeben, vorab war sie im Londoner Queens Club und in Berlin im Doppel aufgetreten.

Das Gastspiel im All England Club, für das Williams eine Wildcard erhalten hatte, lief jedoch anders als erhofft. Zwar schlug sich Williams bei ihrem Erstrunden-Aus gegen die junge Australierin Maya Joint durchaus respektabel, für einen großen Dämpfer sorgte aber die dabei zugezogene leichte Knieverletzung. Als Konsequenz musste Williams auch das Doppel mit Schwester Venus absagen.

An einem ganz anderen Auftritt bei einem möglichen Heimspiel in Flushing Meadows zweifelt Stubbs derweil nicht. "Auf Hartplatz wird sie sich viel sicherer fühlen", schickte die Trainer prompt eine Warnung an die Konkurrenz: "Und wir alle wissen, wie gut sie auf Hartplatz spielt." 13 Titel ihrer Rekordsammlung gewann Williams auf dem Hartplatz, es gehe also "nur darum, ihren Körper wieder in die Form zu bringen, die sie sich wünscht", so Stubbs: "Und dann werden wir sehen."