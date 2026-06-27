WTA Eastbourne: Keys mit Sieg gegen Maria zum Titel

Madison Keys hat mit einem 7:5 und 6:4 gegen Tatjana Maria das WTA-Tour-500-Turnier in Eastbourne gewonnen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 27.06.2026, 15:00 Uhr

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© Getty Images Madison Keys hat in Eastbourne den Titel geholt

Kurz vor ihrem Start in Wimbledon hat Tatjana Maria ihren insgesamt fünften Titel auf der WTA-Tour verpasst. Im Finale des Turniers im englischen Eastbourne unterlag die 38 Jahre alte Rasenexpertin der an Position zwei gesetzten Amerikanerin Madison Keys mit 5:7, 4:6. Für Maria war es das erste Endspiel seit ihrem Triumph im Londoner Queen's Club im vergangenen Jahr.

Im Halbfinale von Eastbourne hatte Maria am Freitag beim Stand von 6:1, 1:2 von der Aufgabe ihrer Gegnerin Jelena Ostapenko aus Lettland profitiert. Gegen Keys, Australian-Open-Siegerin von 2025, präsentierte sich die Deutsche nun in guter Form, in den entscheidenden Momenten war sie der Gegnerin dennoch unterlegen. Nach 1:33 Stunden verwandelte Keys ihren ersten Matchball und gewann das Turnier in Eastbourne damit zum dritten Mal.

Insgesamt ist es der elfte Titel für Keys. Den bislang letzten hatte sie 2025 bei den Australian Open geholt.

Maria reist dennoch mit jeder Menge Rückenwind zum Klassiker in Wimbledon. Gleich am Montag trifft sie dort auf die Kasachin Julija Putinzewa. 2022 hatte Maria an der Church Road das Halbfinale erreicht, auch in dieser Saison beweist sie bislang ihre Fähigkeiten auf Rasen. Ihre Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste stand bereits vor dem Finale von Eastbourne fest.