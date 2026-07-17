WTA Athen: Sakkari und Krejcicova buchen Semfinal-Tickets

Lokalmatadorin Maria Sakkari steht beim WTA 250-Event in Athen im Semfinale. Ebenfalls in die Runde der letzten Vier ist Barbora Krejcicova eingezogen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 17.07.2026, 22:10 Uhr

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© Getty Images Maria Sakkari steht bei ihrem Heimturnier im Semifinale.

Sakkari, die bei ihrem Heimturnier auf Position vier gesetzt ist, bezwang die US-Amerikanerin Alycia Parks mit 6:4 und 6:3.

Nächste Gegnerin der Griechin ist Alina Korneeva. Die 19-jährige Russin nahm die Nummer sieben des Turniers, Tereza Valentova, mit 7:5 und 6:3 aus dem Turnier.

Ebenfalls im Halbfinale steht Barbora Krejcicova, die gegen Qinwen Zheng mit 6:4 und 6:4 die Oberhand behielt. Krejcicovas Halbfinal-Gegnerin ist die topgesetzte Clara Tauson, die am Freitag spät am Abend die Tschechin Sara Bejlek mit 6:2 und 6:3 bezwang.

Hier das Einzel-Tableau in Athen