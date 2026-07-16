WTA Athen: Krejcikova siegt deutlich, Tauson dreht im zweiten Satz auf

Beim WTA-250er-Turnier in Athen hat Barbora Krejcikova das Viertelfinale erreicht. Dabei gab die Tschechin nur zwei Spiele ab und siegte gegen Carole Monnet mit 6:0 und 6:2. Auch Clara Tauson folgte am Abend als letzte Viertelfinalistin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 22:06 Uhr

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© Getty Images Barbora Krejcikova gönnt sich nach Wimbledon keine Pause.

Nachdem Barbora Krejcikova in Wimbledon bereits im Achtelfinale gegen die spätere Titelträgerin Karolina Muchova scheiterte, stand für die Wimbledonsiegerin von 2024 eine Teilnahme in Athen nicht zur Debatte. Die im Turnier an Position drei gesetzte Spielerin feierte in der ersten Runde einen Zweisatzerfolg gegen Viktoria Tomova.

So griff die Tschechin erst am heutigen Donnerstag zum zweiten Mal in der griechischen Hauptstadt zum Racket und zeigte dabei eine kleine Machtdemonstration. Gegnerin Carole Monnet, aktuell auf Platz 205 der WTA-Charts geführt, konnte im ersten Satz kein Spiel auf das Scoreboard bringen. Zu stark war der Auftritt von Krejcikova, die jedoch selbst drei Breakbälle im ersten Durchgang abwehren musste.

Tauson komplettiert den Freitag

Im zweiten Satz konnte die Französin dann zumindest den Beginn auf Augenhöhe gestalten. Doch nach dem 2:2 zog Krejcikova erneut das Tempo deutlich an und machte mit den folgenden vier Spielgewinnen den Einzug in die Runde der letzten acht Spielerinne nach 81 Minuten klar. Gegnerin am Freitag ist Qinwen Zheng, die aktuell lediglich auf Rang 135 in der Weltrangliste steht.

Am späten Abend löste dann auch Clara Tauson in das letzte Viertelfinalticket. Die topgesetzte Dänin siegte gegen Miriana Tona nach einem engen ersten Satz am Ende deutlich. Nach nur 71 Minuten Spielzeit stand ein 6:4 und 6:0 gegen die Italienerin, aktuell Nummer 384 der Welt, in den Büchern. Tauson, aktuell die Nummer 30 der WTA-Liste, trifft am Freitag auf die Tschechin Sara Bejlek, die sich gegen Lilli Tagger durchsetzen konnte.

Das Einzel-Tableau in Athen