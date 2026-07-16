French-Open-Finalistin Chwalinska sagt Hamburg ab

Maja Chwalinska hat ihre Teilnahme bei den Hamburg Ladies Open abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 09:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Das Turnier findet in der kommenden Woche statt - allerdings ohne die French-Open-Finalistin.

Chwalinska war in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden, nachdem sie bei eigenem Matchball ausgerutscht war und sich am Knöchel verletzte. Die Polin spielte das Match zwar noch zu Ende, verlor aber.

“Obwohl es positiv voran geht, bin ich noch nicht bereits, wieder in den Wettkampf einzusteigen”, so die Weltranglisten-22. Sie habe dabei auch auf ihr medizinisches Team gehört. Chwalinska wäre in Hamburg die klare Spitzenspielerin gewesen.

Die 24-Jährige hatte sich bei den French Open sensationell aus der Qualifikation bis ins Endspiel gespielt. Das Turnier hatte sie als Nummer 114 der Welt begonnen.

In Hamburg gehen nun Jaqueline Cristian und Viktoria Golubic als topgesetzte Spielerinnen an den Start. Aus deutscher Sicht steht aktuell nur Tamara Korpatsch im Hauptfeld.