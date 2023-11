WTA: Auch die Statistik spricht für Iga Swiatek

Dass Iga Swiatek die Saison 2023 verdient als Weltranglistenerste abschloss, legt auch ein Blick auf einige Statistiken nahe.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.11.2023, 16:04 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek beendet das Jahr als Weltranglistenerste

Es war ein wahres Herzschlagfinale, das sich Iga Swiatek und Aryna Sabalenka bei den WTA Finals in Cancun im Rennen um Weltranglistenposition eins lieferten. Letztlich war es Swiatek, die Sabalenka im letzten Moment noch überholte und das Jahr dank ihres Triumphs in Mexiko an der Spitze des WTA-Rankings abschloss.

Ein Blick auf einige Statistiken der WTA zeigt, dass Swiatek diese Ehre nicht unverdient zuteil wurde. Die 22-Jährige holte mit sechs Turniersiegen (Doha, Stuttgart, French Open, Warschau, Peking, WTA Finals) nicht nur die meisten Titel aller Spielerinnen, sondern gewann mit 68 Partien auch elf mehr als ihre erste Verfolgerin Jessica Pegula (57). Sabalenka folgt in dieser Liste auf Rang drei (55).

Zudem fuhr Swiatek sowohl gegen Gegnerinnen aus den Top Ten (13) als auch aus den Top Five (7) in der abgelaufenen Spielzeit die meisten Siege ein. Des Weiteren durfte die amtierende French-Open-Siegerin auf Sand - wenig überraschend - über die meisten Matcherfolge jubeln: Mit 19 Siegen auf Asche gewann Swiatek um fünf Partien mehr als Sabalenka (14), Daria Kasatkina folgt auf Rang drei (12).

Auch auf Hartplatz machte Swiatek 2023 eine gute Figur, mit 42 Erfolgen liegt sie nur knapp hinter Spitzenreiterin Pegula (43). US-Open-Siegerin Coco Gauff komplettiert das Podium (39). Auf Rasen gibt es indes eine überraschende "Siegerin": Ekaterina Alexandrova (10) führt die Statistik noch vor Wimbledon-Champion Marketa Vondrousova (9) und Madison Keys (9) an.