WTA Auckland: Böse Klatsche für Anisimova im zweiten Comeback-Match

Amanda Anisimova hat doch noch viel Arbeit vor sich. Bei ihrem zweiten Match nach ihrem Comeback beim WTA-Tour-250-Turnier in Auckland gewann die US-Amerikanerin nur ein Spiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 12:55 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova hat gegen Maie Bouzkova keinen Auftrag gehabt

Im professionellen Sport hat niemand Geschenke zu verteilen, schon gar nicht im Tennis, wo ja eine Ansammlung von Einzelunternehmerinnen am Start sind. Wie in dieser Woche auch in Auckland. Dort hatte Amanda Anisimova vor zwei Tagen ein starkes Comeback hingelegt, gegen Anastasia Pavlyuchenkova in zwei Sätzen gewonnen.

Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, erfuhr Anisimova nun am heutigen Mittwoch. Da setzte es nämlich gegen Marie Bouzkova ein 0:6 und 1:6. Bouzkova steht damit schon im Viertelfinale. Lediglich 52 Minuten dauerte die Angelegenheit auf dem Center Court in Auckland.

In der Runde der letzten acht bekommt es Bouzkova nun entweder mit Emma Raducanu oder Elina Svitolina zu tun. Raducanu könnte nicht nur wegen ihres Auftakterfolges gegen Gabriela Ruse beschwingt aufspielen: Nach dem Rückzug von Petra Kvitova steht nun auch fest, dass die US-Open-Siegerin von 2021 einen Platz im Hauptfeld der Australian Open 2024 bekommen wird.

