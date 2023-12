WTA Auckland: Clash der Tennismütter schon in Runde eins

Die Auslosung für das WTA-Tour-250-Turnier in Auckland hat es in sich. Denn schon in Runde eins kommt es zum Kracher zwischen Elina Svitolina und Caroline Wozniacki.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2023, 18:03 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina möchte auch in Auckland so jubeln

Caroline Wozniacki hatte erst vor wenigen Stunden eine frohe Kunde in den sozialen Netzwerken zu vermelden: James, der jüngere ihrer beiden Söhne mit Ex-Basketballspieler David Lee, könne nun auch schon auf eigenen Beinen nicht nur stehen, sondern auch laufen. Ein Meilenstein, wie alle Eltern wissen.

Sportlich ist die Lage aktuell etwas schwieriger einzuschätzen, schließlich geht auch Wozniacki nur mit Trainingserkenntnissen in die neue Spielzeit. Das aber gleich gegen eine andere prominente Tennismutter, Elina Svitolina nämlich. Das hat die Auslosung für das WTA-Tour-250-Turnier in Auckland ergeben. Auch in Runde zwei könnte eine prominente Paarung zustandekommen - dann nämlich, wenn Emma Raducanu, die US-Open-Siegerin von 2021, ihre Auftaktpartie gegen eine Qualifikantin gewinnt.

Elina Svitolina ist in Auckland übrigens an Position zwei gesetzt, angeführt wird das Tableau von Titelverteidigerin Coco Gauff. Die US-Amerikanerin trifft zum Auftakt auf Landsfrau Claire Liu. Apropos USA: Amanda Anisimova wird ebenfalls in Auckland ihr Comeback geben. Und zwar gegen Anastasia Pvlyuchenkova.

