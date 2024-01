WTA Auckland: Gauff mit Kraftakt zum Turniersieg

In einem spannenden und hochklassigen Finale hat Coco Gauff die Ukrainerin Elina Svitolina in Auckland bezwingen können. 6:7 (4), 6:3 und 6:3 hieß es am Ende für die US-Amerikanerin.

Bei den Damen ist zu Beginn des Jahres bereits viel Action mit großen Namen geboten. In Brisbane konnte Elena Rybakina das Turnier mit einer beeindruckenden Leistung gegen Aryna Sabalenka gewinnen. In Auckland war es nicht so deutlich, dafür umso spannender. Im Endspiel triumphierte letztlich aber Coco Gauff gegen Elena Svitolina mit 6:7 (4), 6:3 und 6:3.

Genauso wie Rybakina in Brisbane hat sich Coca Gauff damit in den engsten Favoritinnen-Kreis für die Australian Open in Melbourne gespielt. Für Gauff war es mit gerade einmal 19 Jahren ihr bereits siebtes Titel auf der WTA-Tour. Die US-Amerikanerin hat damit 29 ihrer letzten 33 Matches erfolgreich bestritten und konnte ihren Titel in Auckland auf der Vorjahr verteidigen.