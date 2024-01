WTA Auckland: Gauff zieht souverän ins Halbfinale ein

Die Weltranglisten-3. Coco Gauff besiegt im Viertelfinale des WTA-250-Turniers in Auckland Varvara Gracheva glatt in zwei Sätzen und unterstreicht damit ihre Favoritenrolle auf den Turniersieg in Neuseeland.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 06:34 Uhr

© Getty Images Coco Gauff ist in Auckland weiterhin souverän auf Titelkurs.

In ihrem ersten Aufeinandertreffen dominierte die topgesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff von Beginn an die Begegnung gegen die gebürtige Russin Varvara Gracheva, die seit Mitte letzten Jahres für Frankreich antritt. Für die Nr. 8 der Setzliste reichte es in beiden Sätzen nur zu jeweils einem durchgebrachten Aufschlagspiel. Nach 54 Minuten siegte die 19-jährige Gauff mit 6:1, 6:1.

Navarro bezwingt Martic

In der Runde der letzten 4 trifft Gauff auf ihre Landsfrau Emma Navarro, die im Turnier auf Position 8 gelistet ist. Die 22-jährige Navarro sah sich in ihrer Viertelfinal-Begegnung der an Nr. 7 gesetzten Kroatin Petra Martic gegenüber. Im ersten Durchgang wechselte das Momentum mehrfach, ehe die US-Amerikanerin beim Stand von 4:4 ihr Service-Game ohne Gegenpunkt durchbrachte, und sich anschließend bei Aufschlag ihrer Gegnerin drei laufende Satzbälle erspielte, wovon sie den dritten nutzen konnte. Im zweiten Satz schaffte die New Yorkerin eine schnelle 4:0-Führung und transportierte diese zum 6:4, 6:3-Erfolg.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland