WTA Auckland: Top-Favoritin Coco Gauff mit Sieg über Brenda Fruhvirtova weiter auf Kurs

Mit einer souveränen Leistung bezwang die topgesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff die tschechische Teenagerin Brenda Fruhvirtova glatt in zwei Sätzen und steht damit im Viertelfinale des WTA-250-Turniers in Auckland.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 06:30 Uhr

© Getty Images Nach ausgeglichenem Beginn setzte sich Coco Gauff letztlich deutlich gegen Brenda Fruhvirtova durch.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour gegen die topgesetzte Coco Gauff erwischte die tschechische Qualifikantin Brenda Fruhvirtova den besseren Start. Nach je einem glatt gewonnenen Aufschlagspiel gab die 19-jährige Gauff im dritten Game ihr Service ohne gewonnenen Punkt per Doppelfehler ab. Zum Schlüsselspiel im ersten Durchgang sollte sich das folgende Aufschagspiel der 16-jährigen Fruhvirtova entwickeln. Nachdem das Game viermal über Einstand ging, schaffte die amtierende US-Open-Siegerin mit ihrer zweiten Möglichkeit das Re-Break zum 2:2-Ausgleich. In der Folge übernahm die Weltranglisten-3. immer mehr die Kontrolle über die Partie und fixierte mit einem direkten Aufschlagpunkt die Satzführung.

Im zweiten Satz konnte Fruhvirtova nicht mehr an die starke Leistung im ersten Durchgang anknüpfen. Ohne erspielte Breakchance im zweiten Akt musste sie sich nach 70 Minuten ihrer erfahreneren Gegnerin mit 3:6, 0:6 geschlagen geben, die mit einem Service-Winner vollendete.

In der Runde der letzten Acht sieht sich die US-Amerikanerin der gebürtigen Russin Varvara Gracheva gegenüber, die seit Mitte letzten Jahres für Frankreich startet und sich im Achtefinale gegen die chinesische Qualifikantin Lulu Sun in 75 Minuten mit 6:3, 6:4 durchsetzen konnte.

Auch Martic überzeugt

Nur vier Minuten länger als Gauff benötigte Petra Martic in ihrer Achtelfinalpartie gegen die Chinesin Yue Yuan. In 74 Minuten behielt die Nr. 7 des Turniers glatt die Oberhand und trifft im Viertelfinale auf die an Nr. 4 gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro.

