WTA Auckland: Keys nimmt ersten Schritt Richtung Titel, Raducano zieht zurück

Turnierfavoritin Madison Keys ist mit einem ungefährdeten Sieg in das WTA-Tour-250-Turnier in Auckland gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2024, 11:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Madison Keys startet in Auckland als Nummer eins

Das WTA-Tour-250-Turnier in Auckland versprüht Jahr für Jahr seinen Charme, auch wenn die Besetzung darunter leidet, dass gleichzeitig der United Cup und das 500er in Brisbane ausgetragen werden. Und so kommt es, dass in Neuseeland in diesem Jahr keine einzige Top-Ten-Spielerin am Start ist. Immerhin aber vier Spielerinnen, die bereits mindestens ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben.

Theoretisch. Praktisch musste Emma Raducanu wegen Rückenproblemen wenige Stunden vor ihrem ersten Match zurückziehen. Bleiben noch Naomi Osaka, die bereits gestern in die zweite Runde eingezogen ist, Sloane Stephens und Sofia Kenin. Letztere gewann am heutigen Dienstag gegen Xinyu Wang mit 7:6 (5) und 6:1. Stephens dagegen musste sich gegen Ann Li verabschieden.

Keys startet problemlos

Ganz oben im Tableau ist aber Madison Keys eingetragen. Bei der es noch nicht zu einem Major-Triumph gereicht hat - 2017 war Keys mit der Finalteilnahme bei den US Open knapp dran, verlor aber das Endspiel gegen Stephens. In Auckland nun startete die frisch vermählte US-Amerikanerin mit einem 6:4 und 6:4 gegen Lucia Bronzetti souverän. Nächste Gegnerin wird die Rumänin Jacqueline Cristian sein.

Die Nummer zwei des Turnier, Elise Mertens, musste ebenso wie Raducanu wegen einer Verletzung zurückziehen.