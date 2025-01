WTA Auckland: Naomi Osaka spielt um ersten Titel als Mutter

Naomi Osaka hat beim WTA-250-Turnier in Auckland das erste Finale nach ihrer Babypause erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.01.2025, 08:00 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka zeigte am Samstag eine starke Leistung

Naomi Osaka befindet sich zu Beginn der neuen Saison in starker Form. Die ehemalige Weltranglistenerste erreichte beim WTA-250-Turnier in Auckland das Finale - in der Vorschlussrunde setzte sie sich gegen Alicia Parks klar mit 6:4 und 6:2 durch.

Osaka steht damit erstmals seit Miami 2022 wieder in einem Finale und wird am Sonntag auch um ihren Premierentitel als Mutter spielen. Im Endspiel bekommt es die Japanerin mit Clara Tauson zu tun.

Die Dänin, die aufgrund der Regenfälle in Auckland am Samstag gleich zweimal auf dem Platz stand und im Viertelfinale die topgesetzte Madison Key mit 6:4 und 7:6 (7) schlug, besiegte Robin Montgomery im Semifinale mit 6:4 und 6:3. Sowohl für Tauson als auch für Osaka geht es im Finale am Sonntag um den ersten Titel seit 2021.

