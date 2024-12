WTA Auckland: Raducanu und Anisimova mit schweren Auftaktmatches, Osaka trifft auf Qualifikantin

Am 30. Dezember startet das erste WTA-Tour-250-Turnier der neuen Saison. Angeführt wird das in Auckland ausgetragene Event von Madison Keys. Naomi Osaka und Emma Raducanu werden ebenfalls bei neuseeländischen Turnier an den Start gehen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.12.2024, 23:58 Uhr

Die topgesetzte Keys führt zusammen mit der an Nummer 6 gesetzten Raducanu die obere Hälfte der Auslosung an. In der ersten Runde trifft die an Eins gesetzte Amerikanerin auf Lucia Bronzetti. Raducanu muss in ihrem Auftaktmatch gegen die 20-jährige Linkshänderin Robin Montgomery aus den USA ran. Zusammen mit ihrem neuen Fitness-Coach Yutaka Nakamura und neuen Prioritäten will die 22-jährige Britin 2025 zu ihrem Jahr machen. Auckland ist die erste Station ihrer hoffentlich verletzungsfreien Tour-Reise.

In der oberen Hälfte ist auch die viertgesetzte Lulu Sun zu finden, die in Wimbledon einen bemerkenswerten Lauf bis ins Viertelfinale hinlegte. Oben mitmischen wollen zudem die Australian-Open-Siegerin von 2020, Sofia Kenin, und die Ukrainerin Yuliia Starodubtseva.

Grabher möglicherweise gegen Osaka – Aufeinandertreffen in der zweiten Runde?

Die an Nummer zwei gesetzte Mertens, drittgesetzte Anisimova und Osaka, die erstmals seit 2017 wieder in Auckland aufschlägt, sowie Katie Volynets sind die Favoriten der unteren Turnierhälfte.

Aus österreichischer Sicht ist Jule Grabher vertreten, die ebenfalls in der zweiten Hälfte des Teilnehmerfeldes zu finden ist. Die 28-Jährige trifft in Runde eins auf eine Qualifikantin. Sollten Osaka und Grabher beide ihre Erstrundenmatches gewinnen, wird es zu einem erstmaligen Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen kommen.

Hier das Einzel-Tableau aus Auckland