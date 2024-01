WTA Auckland: Svitolina dreht Match gegen Raducanu

In einer lange ausgeglichenen Partie siegte Elina Svitolina im Achtelfinale des WTA-250-Turniers in Auckland gegen Emma Raducanu in einem deutlichen Entscheidungsdurchgang.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 12:06 Uhr

© Getty Images Im Match gegen Emma Raducanu zeigte Elina Svitolina Durchhaltevermögen.

Mit großer Spannung wurde die erste Begegnung zwischen der Comeback-Spielerin Emma Raducanu und der an Nr. 2 gesetzten Jung-Mutter Elina Svitolina im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Auckland erwartet.

Raducanu begann stark und sicherte sich im hartumkämpften dritten Game mit ihrer sechsten Möglichkeit das erste Break der Begegnung. Davon beflügelt baute die 21-jährige Britin ihre Führung schnell auf 5:1 aus, ließ aber ihre ukrainische Gegnerin wieder in den Satz zurückkommen und musste die Entscheidung im Tiebreak hinnehmen. Dort hatte die US-Open-Siegerin von 2021 mit 5:2 erneut eine klare Führung und brachte diese mit 7:5 über die Ziellinie.

Obwohl das Momentum im zweiten Akt mehrfach wechselte, fiel die Entscheidung im Tiebreak. Dort erspielte sich Raducanu eine 3:1-Führung, gestattete aber ihrer 29-jährigen Gegnerin sechst Punkte in Folge zum Satzausgleich.

Beflügelt durch den Satzgewinn übernahm Svitolina die komplette Kontrolle über das Match und siegte nach 2:49 Stunden Spielzeit mit 6:7 (5), 7:6 (3), 6:1.

Im Viertelfinale trifft die Weltranglisten-25. aus der Ukraine auf die an Position 5 geführte Tschechin Marie Bouzkova.

