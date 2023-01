WTA Auckland: Venus Williams fliegt raus, Cori Gauff sicher im Viertelfinale

Während Turnierfavoritin Cori Gauff ohne größere Probleme in das Viertelfinale des WTA-Tour-250-Turniers in Auckland einzog, musste Altmeisterin Venus Williams ihren Abschied nehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2023, 10:53 Uhr

© Getty Images Cori Gauff steht in Auckland im Viertelfinale

Nichts ist es geworden mit dem Generationenduell im Viertelfinale des WTA-Tour-250-Events in Auckland. Cori Gauff hat ihren Auftrag mit dem 6:4 und 6.4 gegen Sofia Kenin zwar erfüllt, Venus Williams allerdings stolperte mit 6:3, 2:6 und 5:7 über die Chinesin Lin Zhu. An einem Tag, der wieder einmal vom Regen geprägt war. Denn das gesamte Match musste in der Halle ausgetragen werden.

Ebenfalls weiter ist die für Spanien startende Rebeka Masarova, die nach ihrem Erfolg gegen Sloane Stephens auch beim 6:1 und 6:4 gegen Anna Blinkova nichts anbrennen ließ. Emma Raducanu (gegen Viktoria Kuzmova) und Lelyah Fernandez (gegen Julia Grabher) waren in Auckland erst später am Donnerstag im Einsatz.

