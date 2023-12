WTA: Ausgeruhte Conchita Martinez hat einen neuen Job

Nach langen Jahren an der Seite von Garbine Muguruza hat Conchita Martinez eine neue Aufgabe als Trainerin gefunden: nämlich an der Seite von Marie Bouzkova.

Von Conchita Martinez gibt es ja die Geschichte, dass ihr ehemaliger Coach gemeint hat, dass die Spanierin so faul sei, dass sie den Lichtschalter im Hotel lieber mit einem Stock betätigen würde als tatsächlich aus dem Bett aufzustehen. Nun: In diesem Licht hat Martinez eigentlich ziemlich viel erreicht. Als Spielerin gewann sie 1994in Wimbledon. 23 Jahre später saß sie dann in der Box von Garbine Mugurza, als diese an der Church Road triumphierte.

Jetzt hat die 51-Jährige ein neues Betätigungsfeld als Trainerin gefunden. Denn in einem Interview mit dem spanischen Ableger von Eurosport erzählte Martinez, dass sie sich in der kommenden Saison um Marie Bouzkova kümmern wird.

Martinez sieht bei Bouzkova großes Potenzial

„Seit Februar habe ich mich ein wenig ausgeruht, nach ein paar Jahren wirklich intensiver Reiserei“, erklärte Martinez also. „Jetzt habe ich wieder die Energie, jemanden zu trainieren und meine Arbeit zu genießen.Es freut mich sehr, dass ich wider in der Lage sein werde, meine Erfahrung weiterzugeben.“

Die Empfängerin dieser Erfahrungsspende wird also die 25-jährige Bouzkova sein, die in den WTA-Charts aktuell auf Position 34 geführt wird. Was gemäß Conchita Martinez keineswegs das Limit nach oben sein muss. „Ich liebe sie, weil sie eine hartnäckige Wettkämpferin ist.“ Bouzkova sei sehr professionell und auf ihre Arbeit konzentriert. Der Fokus solle nun einmal auf eine etwas offensivere Spielanlage gelegt werden. Denn: „Ich bin davon überzeugt, dass sie das Potenzial hat, in den Rankings hoch zu kommen. Aber es braucht Zeit, um daran zu arbeiten.“