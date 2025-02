WTA Austin: Kvitova startet Comeback - mit dem Bruder als Babysitter

Petra Kvitova startet in dieser Woche beim WTA-Tour-250-Turnier in Austin ihr Comeback. Und hat die ganze Familie dabei.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.02.2025, 08:10 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova steigt in Austin wieder ins WTA-Geschehen ein

Die größte Schlagzeile rund um das WTA-Tour-250-Turnier in Austin 2025 wird wohl bleiben, dass Australian-Open-Siegerin Madison Keys dort aufgrund einer interessanten Regelung der WTA nicht antreten durfte. Bei Events dieser Kategorie ist nämlich nur eine Top-Ten-Sielerin zugelassen. Bei Nennschluss war Keys das noch nicht, nach dem Triumph in Melbourne schon. Somit führt Jessica Pegula das Feld an. Und die Fans fallen um den Auftritt von Madison Keys um.

Dafür bekommen sie aber eine Frau zu sehen, die nach 17 Monaten Pause ihr Comeback gibt. Denn Petra Kvitova kehrt nach einer Babypause zurück. Und hat selbstredend die gesamte Familie dabei. Allen voran Sohn Petr, aber es trifft sich auch gut, dass ihr Ehemann, Jiri Vanek, auch seit Jahren die Rolle des Coaches ausfüllt. Und da wäre dann noch Bruder Libor, der auf seinen Neffen während der Trainings- und Matchzeiten von Petra Kvitova aufpassen soll.

Kvitova könnte sich Bencic zum Vorbild nehmen

Dass sich die Prioritäten der zweimaligen Wimbledon-Siegerin verschoben haben, ist klar. “Manchmal kann es einem bei Turnieren, wenn man nicht gerade spielt, ein wenig langweilig werden”, erzählte Petra Kvitova also am Sonntag in Austin. “Oder man denkt zu sehr über die mentale Seite des Tennissports nach, ist traurig, dass man von Zuhause weg ist - aber das ist jetzt anders.”

Ihr letztes Match vor der Pause hat Kvitova 2023 in Peking absolviert, dort verlor sie in Runde zwei gegen Liudmilla Samsonova. In Austin steigt sie nun gegen Jodie Burrage aus Großbritannien wieder ein. Eine andere Rückkehrerin nach Babypause hat ja erst vor kurzem in Abu Dhabi für Furore gesorgt: Da konnte Belinda Bencic nämlich den Titel holen.

