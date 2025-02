WTA Austin: Laura Siegemund scheitert in Runde eins

Laura Siegemund hat beim WTA-250-Turnier in Austin in der ersten Runde verloren.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.02.2025, 11:10 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund verlor in Runde eins

Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier im US-amerikanischen Austin an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 36-Jährige aus Metzingen unterlag der Rumänin Sorana Cirstea mit 3:6, 6:0 und 1:6.

Damit ist in Texas nur noch Tatjana Maria vertreten. Die deutsche Nummer zwei hatte ihr Erstrundenmatch gegen Anna Bondar aus Ungarn in drei Sätzen gewonnen und trifft im Achtelfinale am Mittwoch auf die Russin Anna Blinkova.