WTA Austin: Tatjana Maria weiter, Petra Kvitova verliert Comebackmatch

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Austin die zweite Runde erreicht, Comebackerin Petra Kvitova musste indes eine Niederlage einstecken.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.02.2025, 20:47 Uhr

Maria schlug Anna Bondar mit 6:4, 4:6, 6:1 und steht damit im Achtelfinale des Turniers in Texas. Sie trifft dort auf die Russin Anna Blinkova.

Ausgeschieden ist indes Petra Kvitova: Die Tschechin gab in Austin ihr Comeback nach ihrer Babypause - Sohn Petr war am 7. Juli 2024 auf die Welt gekommen. Kvitova schlug sich dabei respektabel, unterlag aber am Ende Jodie Burrage mit 6:3, 4:6, 4:6. Sie wird als nächstes bei den Turnieren in Indian Wells und Miami aufschlagen.

Laura Siegemund ist neben Tatjana Maria als zweite deutsche Spielerin am Start, sie trifft am späteren Abend auf Sorana Cirstea.

Zum Einzel-Tableau in Austin