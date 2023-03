WTA Austin: Marta Kostyuk holt ersten Titel in brisantem Finale

Die Ukrainerin Marta Kostyuk schaffte beim WTA-Tour-250-Event in Austin, Texas, ihren ersten Titeltriumph - im Endspiel gegen die Russin Varvara Gracheva.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2023, 09:51 Uhr

© Getty Images Marta Kostyuk holte in Austin, Texas, den ersten Turniersieg ihrer Karriere

"Es ist sehr surreal", meinte Marta Kostyuk beim Siegerinneninterview am Centre Court des WTA-Tour-250-Turniers in Austin. Und möglicherweise meinte die 20-jährige Ukrainerin nicht nur die Tatsache, dass sie gerade ihren ersten Turniersieg in ihrer Karriere gewonnen hatte. Kostyuk setzte sich im Endspiel gegen die Russin Varvara Gracheva nach 91 Spielminuten mit 6:3, 7:5 durch.

Die junge Dame aus Kiew, die vor ihrem Triumph auf Weltranglisten-Platz 52 lag, war zu diesem Zeitpunkt noch die bestplatzierte Spielerin in den Damen-Charts, die noch kein Endspiel eines WTA-Tour-Events erreichen konnte. Nun also der Finalerfolg gegen Gracheva, die ebenfalls zuvor noch nie in einem Titelmatch auf der großen Damen-Tournee gestanden war. Kostyuk widmete ihren Erfolg nicht völlig überraschend den Menschen in ihrer Heimat, die im Krieg gegen Russland gerade um ihr Leben kämpfen.

