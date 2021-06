WTA Bad Homburg. Bis zu 600 Fans täglich zugelassen

Die Erstauflage der Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers findet vom 20. bis 26. Juni 2021 vor Publikum statt. Ein vom Veranstalter erarbeitetes Hygiene- und Testkonzept ermöglicht es, dass täglich 600 Besucher die Matches im historischen Kurpark besuchen dürfen

von PM

zuletzt bearbeitet: 04.06.2021, 17:22 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova wird in Bad Homburg aufschlagen

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie können allerdings nur Personen zugelassen werden, die…



… einen negativen SARS-CoV-2-Antigentest vorlegen. Der in einem örtlichen Test-Center

durchgeführte SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest darf nicht länger als 24 Stunden zurückliegen.

… den kompletten Impfschutz bereits erhalten haben. Die finale Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Der Impfausweis zur Vorlage ist erforderlich.

… genesen sind. Der Genesenennachweis zur Vorlage ist erforderlich.

Karteninhaber aus dem vergangenen Jahr, die gerne die Bad Homburg Open 2021 besuchen würden und die erforderlichen Kriterien erfüllen (Impf- bzw. Genesenennachweis, negatives Testergebnis), haben die Chance, sich ab Dienstag, 08. Juni (12.00 Uhr), hier in den neuen Tribünenplan kostenfrei einzubuchen.

Kerber, Kvitova, Petkovic dabei – Weitere Topspielerinnen kommen

In Turnierbotschafterin Angelique Kerber und Petra Kvitova stehen bereits zwei Wimbledonsiegerinnen für das Teilnehmerfeld der Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers fest. Weitere Weltklassespielerinnen werden in der kommenden Woche verkündet. Auch Andrea Petkovic, die aus Darmstadt stammt und in Bad Homburg quasi ein Heimspiel hat, wird bei der Premiere des Rasenturniers an den Start gehen.