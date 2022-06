WTA Bad Homburg: Halep tritt nicht an - Andreescu und Garcia im Finale

Die frühere Wimbledonsiegerin Simona Halep (Rumänien) hat vor ihrem Halbfinale beim Rasenturnier in Bad Homburg aufgegeben. Damit steht Bianca Andreescu als erste Finalistin in der Kurstadt fest. Die Kanadierin spielt am Samstag um ihren ersten Titel seit dem Triumph bei den US Open 2019.

von SiD / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 17:55 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu

"Unglücklicherweise bin ich heute Morgen mit einer Blockade im Nacken aufgewacht", sagte Halep: "Dieser Umstand erlaubt mir nicht, mein Bestes auf dem Platz zu geben." In der kommenden Woche ist die frühere Weltranglistenerste in Wimbledon am Start. Dort trifft sie in der ersten Runde auf die Tschechin Karolina Muchova, die im All England Club schon zweimal im Viertelfinale stand.

Andreescu bekommt es in Bad Homburg am Samstag entweder mit Caroline Garcia zu tun: Die Französin schlug Alize Cornet mit 7:6 (9), 3:6 und 7:5.

Eastbourne: Kvitova und Ostapenko im Finale

Beim Parallelturnier in Eastbourne haben indes Petra Kvitova und Jelena Ostapenko das Endspiel erreicht: Kvitova schlug Beatriz Haddad Maia mit 7:6 (5), 6:4 und beendete deren Lauf mit zwei Turniersiegen; Ostapenko gewann gegen Camila Giorgi mit 6:2, 6:2.