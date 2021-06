WTA Bad Homburg: Petkovic überrascht zum Auftakt gegen Cirstea

Mit Tamara Korpatsch kämpfte sich noch eine weitere deutsche Spielerin ins Achtelfinale. Mona Barthel und Mara Guth scheiterten zum Auftakt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2021, 20:27 Uhr

Andrea Petkovic

Starke Leistung von Andrea Petkovic beim WTA-250-Event in Bad Homburg: Die aktuell in der Damenrangliste nur noch auf Position 129 geführte Deutsche schlug in der ersten Runde die an sechs gesetzte Rumänin Sorana Cirstea (WTA 45) klar mit 6:3, 6:4. Für „Petko“ war es der erste Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers seit drei Monaten. Im Achtelfinale geht es für die 33-Jährige nun gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 79), die der im WTA-Ranking um 19 Ränge besser platziertere Danka Kovinic mit 6:2, 6:1 keine Chance ließ.

Anna Zaja übersteht die Vorausscheidung

Eine 2:33 Stunden dauernde Schlacht lieferte sich Tamara Korpatsch (WTA 144) mit der schwedischen Nummer eins Rebecca Peterson. Die 26-jährige Hamburgerin behielt am Ende überraschend die Oberhand, siegte mit 7:5, 2:6, 7:6 (5). Korpatsch bekommt es im Achtelfinale entweder mit ihrer an acht gesetzten Landsfrau Laura Siegemund oder der US-Amerikanerin Sloane Stephens zu tun.

Leider ohne Erfolg ging das Rasen-Turnier für Mona Barthel (WTA 187) und Mara Guth zu Ende. Während sich Barthel der Rumänin Patricia Maria Tig 6:7 (4), 3:6 geschlagen geben musste, setzte es für die mit einer Wild-Card ausgestatteten Hessin eine klare 3:6,-0:6-Niederlage gegen die an fünf gereihte Nadia Podorska aus Argentinien. Erfolgreich durch die Qualifikation kämpfte sich Anna Zaja (WTA 396). Die 29-Jährige bekommt es zum Auftakt mit der US-Amerikanerin Ann Li (WTA 68) zu tun.

