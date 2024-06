WTA Bad Homburg: Shnaider und Vekic ziehen ins Endspiel ein

Mit Donna Vekic und Diana Shnaider werden am morgigen Samstag zwei ungesetzte Spielerinnen das Finale des WTA-500-Turniers in Bad Homburg bestreiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2024, 18:44 Uhr

© Getty Images Im Endspiel von Bad Homburg könnte Diana Shnaider ihren zweiten WTA-Titel fixieren.

Im ersten Halbfinale war die vierfache WTA-Titelträgerin Donna Vekic aus Kroatien die Favoritin gegen die bulgarische Qualifikantin Viktoriya Tomova. Im ersten Durchgang ließ die 28-jährige aus Osijek auch nichts anbrennen und fegte ohne Spielverlust zum Satzgewinn. Im zweiten Durchgang lag die Weltranglisten-49. bereits mit 4:2 in Front, musste aber nach einer deutlichen Steigerung ihrer 29-jährigen Gegnerin die Entscheidung im Tiebreak hinnehmen. Dort konnte sie sich jedoch nach Verwertung ihres zweiten Matchballs zum 6:0, 7:6 (6)-Erfolg nach 1:41 Stunden behaupten.

Im ersten Halbfinale schaffte Diana Shnaider die Überraschung gegen die an Nr. 3 gesetzte Emma Navarro aus den Vereinigten Staaten. Im ausgeglichenen ersten Durchgang konnte Shnaider in ihrem Aufschlagspiel beim Stand von 5:5 zwei Break-Bälle abwehren, ehe sie sich nach durchgebrachtem Service das entscheidende Break zum Satzgewinn holen konnte. Im zweiten Satz übernahm die 23-jährige Navarro das Ruder und konnte nach einem schnellen 4:0-Vorsprung den Satzausgleich herstellen. Auch im dritten Akt legte die Weltranglisten-19. eine 3:1-Führung vor, musste aber fünf Spiele in Folge abgeben und ihrer 20-jährigen Gegnerin zum 7:5, 2:6, 6:3-Erfolg nach 2:22 Stunden gratulieren. Im Finale könnte Shnaider, die aktuell auf Platz 47 in der Weltrangliste geführt ist, nach ihrem Erfolg in Thailand im Frühjahr ihren zweiten WTA-Titel unter Dach und Fach bringen.

