WTA Bad Homburg: Wozniacki muss im Viertelfinale verletzungsbedingt aufgeben

Die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki musste im dritten Satz des hessischen Rasenturniers in Bad Homburg verletzungsbedingt aufgeben. Gegnerin Emma Navarro zieht zusammen mit Diana Schneider, Donna Vekic und Victorija Tomova ins Halbfinale des WTA-Tour-500-Turnier.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.06.2024, 21:31 Uhr

© Getty Images

Caroline Wozniacki zeigte eine souveräne Leistung bei dem gut besetzten Rasen-Turnier im hessischen Bad Homburg. In der ersten Runde bezwang die Dänin die Ukrainerin Elina Switolina in drei hart umkämpften Sätzen. Im Achtelfinale traf Wozniacki auf Veronika Kudermetova, mit der die ehemalige Weltranglistenerste keinerlei Probleme hatte. Im heutigen Viertelfinale beendete Emma Navarro die Siegesserie der Grand-Slam-Siegerin. Im ersten Satz dominierte die Dänin das Match und sicherte sich diesen dementsprechend mit 6:4. Bereits am Anfang des nächsten Satzes konnte die ehemalige Weltranglistenerste nicht an ihr Niveau des ersten Satzes anknüpfen und musste den zweiten Satz dementsprechend mit 1:6 abgeben. Nach dem ersten Aufschlagspiel im dritten Satz, sah sich Wozniacki gezwungen verletzungsbedingt aufzugeben. Trotz des abrupten und unschönen Endes, kann die Dänin mit ihrer gezeigten Leistung sehr zufrieden sein und selbstbewusst und hoffentlich verletzungsfrei in Wimbledon ankommen.

Die 20-jährige Russin Diana Schneider steht ebenfalls unter den letzten vier Spielerinnen und trifft im morgigen Halbfinale auf die drittgesetzte Navarro. Die Weltranglisten 47. bezwang die Spanierin Paula Badosa mit 6:3 und 7:6 (7:3).

Dramatisch ging es bei der Partie der beiden ungesetzten Spielerinnen Victorija Tomova und Anna Blinkowa zu. Beide konnten sich souverän jeweils einen Satz sichern, bevor es im endscheidenden Satz in den Tiebreak ging. Tomowa konnte diesen mit einem knappen 11:9 gewinnen und trifft nun auf Donna Vekic, die durch Aufgabe ihrer Gegnerin im Halbfinale des WTA-Tour-500er-Turniers steht.