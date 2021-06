WTA Bad Homburg: Siegemund im deutschen Duell erfolgreich, Petkovic out

Während sich Laura Siegemund beim WTA-Event in Bad Homburg gegen ihre Landsfrau Tamara Korpatsch durchsetzen konnte, war für Andrea Petkovic im Achtelfinale Schluss.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2021, 22:32 Uhr

© Paul Zimmer/Daniel Maurer Laura Siegemund setzte sich im innerdeutschen Duell gegen Tamara Korpatsch durch

Der Dienstag endete beim WTA-250-Turnier in Bad Homburg zumindest mit einer deutschen Dame, die ins Viertelfinale einziehen konnte. Allerdings war das auch schon vor Spielbeginn der minimal mögliche Erfolg, da mit Laura Siegemund und Tamara Korpatsch zwei Landsfrauen aufeinander trafen. Die an acht gesetzte Siegemund blieb im innerdeutschen Duell mit 6:2, 6:2 klare Siegerin. In der Runde der letzten Acht bekommt es die Dame aus Filderstadt mit der Tschechin Katerina Siniakova zu tun, die ihrerseits die an drei gereihte US-Amerikanerin Jessica Pegula mit 6:3, 5:7, 6:4 aus dem Turnier nahm.

Leider nicht an die Leistung ihrer Erstrundenpartie von Sonntag anschließen, konnte Andrea Petkovic. Sie bezog gegen Amanda Anisimova aus den USA eine 1:6,-5:7-Niederlage. Weiter im Turnier ist hingen die an zwei gesetzte Victoria Azarenka. Die Weißrussin ließ ihrer Landsfrau beim 7:5, 6:0 nur im ersten Satz Chancen. Am Mittwoch spielt Angelique Kerber am Centre Court als dritte Partie nach 12:00 Uhr (MESZ) ihr Achtelfinale gegen die Russin Anna Blinkova. Danach trifft Turnierfavoritin Petra Kvitova aus Tschechien auf die US-Amerikanerin Ann Li.

