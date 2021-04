WTA baut Kalender um - Premiere des Turniers in Köln verschoben

Eigentlich war alles bereit für das erste internationale Premium-Tennis-Event der Damen in Köln. Doch aufgrund der weiterhin unkalkulierbaren Corona-Infektionslage sehen sich die Veranstalter gezwungen, den Start der für Mai 2021 geplanten COLOGNE OPEN auf das kommende Jahr zu verschieben. Die Absage ist Teil eines überarbeiteten Turnierplans der WTA.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 16.04.2021, 15:01 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Cologne Open Das WTA-Turnier in Köln wird heuer nicht stattfinden

Spannende Ballwechsel und Weltklasse-Spielerinnen zu Gast in Köln: Dieser Traum vieler Tennisfans wird sich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in diesem Jahr noch nicht erfüllen. 30 Tage vor dem geplanten Start der COLOGNE OPEN am 15. Mai haben die Veranstalter die Premiere des Turniers der Women’s Tennis Association (WTA) in enger Absprache mit den Gesundheitsbehörden und der WTA auf 2022 verschoben.

Eine Entspannung der Pandemie-Situation ist nicht in Sicht; infolge der neuen Corona-Mutationen sind sogar neue Infektionswellen möglich. In Deutschland besteht de facto ein Veranstaltungsverbot und auch die weiterhin geltenden internationalen Reisebeschränkungen machen die Durchführung eines großen und von international Topspielerinnen geprägten Live-Sport-Events derzeit unmöglich.

Unklare Infektionslage lässt keine andere Wahl

„Aus diesen Gründen haben wir uns schweren Herzens entschieden, die ersehnte Premiere der COLOGNE OPEN auf 2022 zu verschieben – aus Verantwortung gegenüber den Sportlerinnen, den Zuschauern, unseren Partnern und natürlich den Kölner Bürgern gegenüber“, erklärt Turnierdirektor Oliver Mueller. „Wir haben intensiv und mit Herzblut auf dieses Event hingearbeitet und waren lange sehr zuversichtlich. Doch die unklare Infektionslage lässt uns keine andere Wahl. Aus unserer gesellschaftlichen Verantwortung heraus kommt eine ‚Lex COLOGNE OPEN‘, die entgegen geltenden Richtlinien & Restriktionen Ausnahmen für Profisportler vorsieht, nicht in Frage.“

„Ein verkleinertes ‚Alibi-Turnier‘, das den hochwertigen Ansprüchen nicht gerecht wird, sei keine Option“, sagt Mueller. „Kölsches ‚Tennistainment‘ ohne die Begeisterung des großartigen Kölner Publikums – das geht gar nicht.“

Steve Simon, WTA Chairman & CEO: "Obwohl es bedauerlich ist, dass die erste Ausgabe der COLOGNE OPEN verschoben wurde, unterstützen wir die Entscheidung, da die Gesundheit und Sicherheit unserer Spielerinnen, des Turnierpersonals und der WTA-Gemeinschaft von größter Bedeutung ist", erklärt Steve Simon. "Wir erkennen den Aufwand an und schätzen die Arbeit, die das Turnier auf sich genommen hat, um dieses Event stattfinden zu lassen, und freuen uns darauf, 2022 in Köln zu spielen."

Fahrplan bis zu den US Open fixiert

Neben dem Turnier in Köln wurde zudem auch das Rasenevent in ‘s-Hertogenbosch abgesagt. Unklar ist darüber hinaus, ob die Veranstaltung in Nottingham wie geplant über die Bühne gehen kann.

Fix ist hingegen nun, dass das Turnier in Straßburg um eine Woche nach hinten verschoben und unmittelbar vor den French Open stattfinden wird. In der Woche vor dem Event in Frankreich wird zudem in Belgrad gespielt werden. Das WTA-250-Event nimmt den Platz der Veranstaltung im chinesischen Anning ein, das plangemäß vom 12. bis 18. April stattgefunden hätte.

Auch der Fahrplan von Wimbledon zu den US Open steht bei den Damen bereits fest. Budapest ersetzt Bukarest ab dem 12. Juli als Austragungsort, parallel dazu wird auch in Prag gespielt werden. Das Turnier in der tschechischen Hauptstadt hätte ursprünglich im Mai auf Sand stattgefunden, wechselte neben dem Termin aber auch den Belag (Hartplatz).

Nicht nur den Belag, sondern auch den Austragungsort musste das Event in Washington ändern. Anstelle des Hartplatzturniers wird heuer ab dem 19. Juli im polnischen Gdynia auf Sand gespielt werden. Ansonsten blieb bis zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres alles beim Alten, einzig ab dem 23. August wird in Cleveland ein zusätzliches WTA-250-Event über die Bühne gehen.

Alle Änderungen im Überblick