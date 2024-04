WTA: Belinda Bencic bringt Tochter „Bella“ zur Welt

Mutterglück für Belinda Bencic: Die amtierende Olympiasiegerin aus der Schweiz gab via Social Media die Geburt ihrer Tochter mit dem Namen „Bella bekannt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 18:22 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic darf sich mit ihrem Verlobten Martin Hromkovic über die Geburt ihres ersten Kindes freuen.

Das langersehnte Warten hat für Belinda Bencic ein erfreuliches Ende gefunden. Nachdem die 27-jährige Schweizerin im letzten Herbst ihre Schwangerschaft bekanntgab, brachte sie am Dienstag ihre Tochter „Bella“ zur Welt. Auf Instagram postete die amtierende Olympiasiegerin zusammen mit ihrem Verlobten Martin Hromkovic ein Foto, auf dem sie den zierlichen Arm ihrer kleinen Tochter in der Hand hält.

Hromkovic war früher als Fußballprofi in der zweiten slowakischen Liga aktiv und später in diversen Ligen in Österreich. Seine aktive Karriere beendete er, um als Fitnesstrainer bei der Empire Tennis Akademie in Trnava und für Belinda Bencic zu arbeiten. Aus der Zusammenarbeit im sportlichen Bereich entwickelte sich die private Beziehung zwischen dem erfolgreichen Paar.

Den Post zur Geburt kommentierten zahlreiche Spieler-Kolleginnen mit herzlichsten Glückwünschen, was den Beliebtheitsgrad von Bencic auf der Damen-Tour unterstreicht. So meldeten sich unter anderem Donna Vekic, Ajla Tomljanovic und Marta Kostyuk, aber auch Spielerinnen, die selbst bereits Mutterfreuden entgegensehen durften, wie Carla Suarez Navarro, Yanina Wickmayer oder Elina Svitolina.

Bencic war zuletzt im September letzten Jahres beim Hartplatz-Event in San Diego am Start. Von einem Comeback sprach die Billie-Jean-King-Cup-Siegerin bislang noch nicht. Es ist aber schwer davon auszugehen, dass sie sich in die Riege der Jung-Mütter wie z.B. die Grand-Slam-Championessen Angelique Kerber, Caroline Wozniacki und Naomi Osaka begeben wird.