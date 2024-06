WTA Berlin: Azarenka bislang einzige Halbfinalistin

Am verregneten Viertelfinal-Freitag beim WTA Berlin konnte nur eine Partie beendet werden. Dabei profitierte die zweifache Australian-Open-Siegerin Victoria Azarenka von der Aufgabe der ehemaligen Wimbledonsiegerin Elena Rybakina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 18:43 Uhr

Victoria Azarenka

Die Parallelen zum Vorjahr sind beim WTA-500-Turnier in Berlin unverkennbar. Wie bei der letztjährigen Ausgabe, als die beiden Finalistinnen Petra Kvitova, die sich anschließend zur Siegerin krönte, und Donna Vekic ihre Viertelfinal- und Halbfinal-Begegnungen an einem Tag komplett bestreiten mussten, wird dies in diesem Jahr im Erfolgsfall auch auf die beiden Topfavoritinnen Coco Gauff und Aryna Sabalenka zutreffen.

Aufgrund starker Regenfälle musste das Viertelfinal-Programm an der Hundekehle vorzeitig beendet werden. Lediglich Victoria Azarenka konnte den Einzug in die Runde der letzten Vier fixieren, profitierte dabei aber von der krankheitsbedingten Aufgabe der an Nr. 3 gesetzten Kasachin Elena Rybakina beim Stand von 3:3.

Knapp vor dem Einzug ins Halbfinale gebremst wurde Jessica Pegula in der Partie gegen die tschechische Qualifikantin Katerina Siniakova. Dort musste beim Stand von 7:6 (2), 3:6, 4:2 für die US-Amerikanerin abgebrochen werden. Diese Partie wird am morgigen Samstag fortgesetzt, gefolgt von den restlichen Viertelfinals Coco Gauff-Ons Jabeur und Aryna Sabalenka-Anna Kalinskaya.

