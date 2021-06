WTA Berlin: Belinda Bencic erste Finalistin

Belinda Bencic ist als erste Spielerin in das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Berlin eingezogen. Die Schweizerin bezwang Alizé Cornet mit 7:5 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 13:37 Uhr

© GEPA Pictures Belinda Bencic steht in Berlin im Endspiel

Nimmt man die Auftritte von Belinda Bencic und Alizé Cornet im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Berlin zum Maßstab, dann ließ das Match der Vorschlussrunde der beiden in puncto Drama ein wenig zu wünschen übrig. Sowohl Bencic gegen Ekaterina Alexandrova wie auch Cornet gegen Garbine Muguruza gewannen erst im Tiebreak des dritten Satzes. Da kam es der Schweizerin Bencic sicherlich entgegen, dass sie im Halbfinale mit dem 7:5 und 6:4 nun nur zwei Sätze benötigte. Die 24-Jährige spielt am Sonntag nun um ihren fünften Karriere-Titel, den bislang letzten gab es 2019 in Moskau.

Im Endspiel trifft Bencic entweder auf Überraschungsfrau Ludmilla Samsonowa. Oder aber auf die zweimalige Australian-Open-Siegerin Victoria Azarenka, die im Laufe des Turniers beim LTTC Rot-Weiß Berlin mit Andrea Petkovic und Angelique Kerber die beiden Lokalmatadorinnen aus dem Wettbewerb geworfen hat.

