WTA Berlin: Belinda Bencic im Viertelfinale, Sabalenka und Svitolina raus

Während Belinda Bencic nicht nur mit einem unfassbaren Punkt aufzuwarten wusste, mussten sich die beiden topgesetzten Aryna Sabalenka und Elina Svitolina aus der bundesdeutschen Hauptstadt verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2021, 21:08 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images

Hinfallen, aufstehen und trotzdem den Punkt machen - Belinda Bencic zeigte bei den bett1open in Berlin vollsten Einsatz, der auch belohnt wurde. Die an fünf gesetzte Eidgenossin zog nach lediglich 1:23 Stunden Spielzeit mit 6:3 und 6:4 gegen die Kroatin Petra Martic ins Viertelfinale des Rasenturniers in Berlin ein. Dort bekommt es die Eidgenossin überraschend mit der Russin Ekaterina Alexandrova zu tun.

Überraschend deshalb, weil die 26-jährige aus dem Ural die an zwei gesetzte Elina Svitolina aus dem Bewerb nahm. Im Head-to-head der beiden Kontrahentinnen stand es vor der heutigen Partie klar 3:0 für die Ukrainerin.

Auch für die topgesetzte Aryna Sabalenka war im Achtelfinale Schluss. Sie musste sich der US-Amerikanerin Madison Keys nach drei teils hart umkämpften Sätzen 4:6, 6:1, 5:7 beugen. Für Keys ist es der erste Viertelfinaleinzug bei einem WTA-Event seit Jänner 2020, als sie beim Hartplatz-Turnier in Brisbane bis ins Finale vordrang. Gegnerin der Weltranglisten-28. ist in der Runde der letzten 16 jedenfalls eine Russin - Liudmilla Samsonova und Veronika Kudermetova spielen morgen die erste Partie im Steffi Graf Stadion ab 11:00 Uhr.

Ebenfalls morgen im Einsatz ist die letzte im Wettbewerb verbliebene Deutsche Angelique Kerber. Sie bekommt es mit der an sieben gereihten Weißrussin Viktoria Azarenka zu tun. ie Weißrussin hatte in der ersten Runde Andrea Petkovic aus dem Turnier genommen.

Hier das Einzel-Tableau in Berlin