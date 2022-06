WTA Berlin: Belinda Bencic nach Hitze-Marathon erste Finalistin

Belinda Bencic hat mit einem 5:7, 6:4 und 6:4 gegen Maria Sakkari das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Berlin erreicht. Dort trifft die Schweizerin entweder auf Ons Jabeur oder Cori Gauff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2022, 14:29 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic spielt am Sonntag in Berlin um den Titel

3:07 Stunden beackerten sich Bencic un Sakkari bei deutlich mehr als 30 Grad Celsius im Staeffi Graf Stadion. Am Ende setzte sich mit der Schweizer Olympiasiegerin die nervenstärkere Spielerin durch: Denn während Sakkari im Entscheidungssatz mehrere Breakmöglichkeiten nicht nutzen konnte, schlug Bencic im zehnten Spiel des dritten Satzes zu. Zwar erst bei der dritten Möglichkeit, das war der 25-Jährigen aber einerlei. Bencic sank nach dem verwandelten Volley zum Finaleinzug erleichtert zu Boden.

Im Endspiel geht es für Belinda Bencic am Sonntag (in Deutschland live bei ServusTV) nun entweder gegen Turnierfavoritin Ons Jabeur oder French-Open-Finalistin Cori Gauff. Bencic spielt dabei um ihren siebenten Titel. Den vorerst letzten hat sie vor ein paar Wochen in Charleston auf Asche geholt.

