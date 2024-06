WTA Berlin: Coco Gauff und Elena Rybakina sichern sich Viertelfinalplatz

Die Weltranglistenzweite Coco Gauff und die Weltranglistenvierte Elena Rybakina beginnen beide die Rasensaison mit einem Zwei-Satz-Sieg und stehen somit im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Berlin.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.06.2024, 16:02 Uhr

Das WTA-500-Turnier in Berlin glänzt mit einem Aufgebot der Top-Spielerinnen der Welt. Heute am “Super Donnerstag” konnten sich bereits zwei der gesetzten Spielerinnen das Ticket für das Viertelfinale sichern.

Der Weltranglistenvierten gelang der erfolgreiche Start auf Rasen bereits heute Vormittag. Die Kasachin traf auf die 35. der Weltrangliste, Veronika Kudermetova, die 2022 ihr Top-Ten-Debut feiern konnte. Rybakina ließ zwar 7 Breakchancen ungenutzt, konnte dennoch vier verwandeln und gewann in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5 gegen die ehemalige Weltranglistenneunte. Im Viertelfinale trifft die an drei gesetzte Rybakina auf Victoria Azarenka, die ebenfalls ohne Satzverlust in dieses Viertelfinale zieht.

Coco Gauff führt die Setzliste des stark besetzten Turniers an und wurde dieser Platzierung mehr als gerecht. Die Grand-Slam-Siegerin schlug im Steffi-Graf-Sadion gegen Ekaterina Alexandrova auf. Der erste Satz verlief äußerts knapp, sodass sich die Spielerinnen im Tiebreak widertrafen, den Gauff mit 8:6 für sich entschied. Danach kam die US-Amerikanerin erst richtig in Fahrt und beendete den zweiten Satz mit einem souveränen 6:2. Die nächste Gegnerin der Grand-Slam-Siegerin ist entweder Ons Jabeur oder Xinyu Wang.

