WTA Berlin: Cori Gauff trifft im Halbfinale auf Ons Jabeur

Cori Gauff steht beim WTA-Tour-500-Event in Berlin nach einem Zweisatz-Erfolg über Karolina Pliskova im Halbfinale. Auch die Nummer eins Ons Jabeur erreicht die Vorschlussrunde.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.06.2022, 19:53 Uhr

© Getty Images Cori Gauff steht beim Rasenturnier in Berlin bereits im Halbfinale

Mit 18 Jahren ist Cori "Coco" Gauff wahrlich eine komplette Spielerin: Die US-Amerikanerin bewies beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin ihr Allround-Talent und steht nach 1:37 Stunden Spielzeit mit 7:5, 6:4 im Halbfinale der Rasen-Veranstaltung in der bundesdeutschen Hauptstadt. Die Tschechin, die im Vorjahr in Wimbledon im Endspiel stand, musste damit im zweiten Duell mit der aktuell Weltranglisten-13. ihre erste Niederlage einstecken.

Gauff trifft im Halbfinale auf die Nummer eins des Turniers Ons Jabeur. Die Tunesierin konnte gegen die Weltranglisten-38. Aliaksandria Sasnovich einen Satzrückstand aufholen und verließ nach fast zwei Stunden Spielzeit mit 6:7 (3), 6:2, 6:2 als Siegerin das Steffi-Graf-Stadion.

Das zweite Semifinale bestreiten Maria Sakkari und Belinda Bencic. Während die Griechin die Russin Daria Kasatkina klar mit 6:3, 6:0 aus dem Wettbewerb nahm, hatte es die Schweizerin beim 3:6, 6:3, 6:3 gegen Veronika Kudermetova mit weit mehr Gegenwehr zu tun.

