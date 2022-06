WTA Berlin: Nummer eins Ons Jabeur bezwingt Cori Gauff

PublikumslieblingCori Gauffmusste sich im Halbfinale der WTA-Tour-500-Veranstaltung Ons Jabeur in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2022, 17:51 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur gewinnt in Berlin das Halbfinalduell gegen Cori Gauff

Es war mit Spannung erwartet worden, das zweite Halbfinal-Duell beim WTA-Tour-500-Event in Berlin. Am Ende siegte die nominell favorisierte Tunesierin Ons Jabeur über die 18-jährige US-Amerikanerin Cori Gauff in zwei Sätzen 7:6 (4), 6:2. Die Nummer eins des Rasen-Turniers in der bundesdeutschen Hauptstadt trifft nun im Endspiel auf die Schweizerin Belinda Bencic, die am frühen Nachmittag die an zwei gesetzte Griechin Maria Sakkari in einer über drei Stunden andauernden Hitzeschlacht 6:7 (6), 6:4, 6:4 bezwingen konnte.

Zunächst tat sich die Nordafrikanerin alles andere als leicht mit dem druckvollen Spiel der aktuell Weltranglisten-13. aus Delray Beach und lag rasch mit 0:3 zurück. Nach und nach konsolidierte Jabeur jedoch ihr Spiel mit dem ihrer Gegnerin, glich zügig zum 3:3 aus und erarbeitete sich die Kurzentscheidung im ersten Satz, die sie zu vier für sich entscheiden konnte. Im zweiten Satz war dann auch der Wille der Nordamerikanerin gebrochen, nach gesamt 1:17 Stunden Spielzeit verwertete die Nummer vier der Welt ihren zweiten Matchball.

