Gewinnspiel: Mit dem tennisnet Premium Club zu den Berlin Tennis Open 2025

Die Berlin Tennis Open vom 14. bis zum 22. Juni 2025 versprechen auch in diesem Jahr wieder eine grandiose Besetzung und Weltklassetennis vom ersten Tag an. Und mit dem tennisnet Premium Club könnt Ihr live dabei sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2025, 12:43 Uhr

© Berlin Open Aryna Sabalenka schlägt 2025 in Berlin auf

Wenn Andrea Petkovic bei einem Event als “Director of Excitement” firmiert - was kann dann noch schief gehen? Genau: gar nichts. Große Unterhaltung und großes Tennis sind garantiert bei den Berlin Tennis Open, die in diesem Jahr vom 14. bis zum 22. Juni im legendären LTTC Rot-Weiß zur Austragung kommen. Und apropos legendär: Die Siegerinnen werden ja auf dem Rasen des Steffi-Graf-Stadions gekürt, für das Championat sind in Berlin ja 500 WTA-Punkte ausgelobt.

Ganz oben auf der Liste der Kandidatinnen dafür steht sicherlich Aryna Sabalenka, die am besten mit dem Turniersieg in Berlin und damit viel Selbstvertrauen im Gepäck nach Wimbledon reisen möchte. Im vergangenen Jahr konnte ja Jessica Pegula den Titel holen.

Die einheimischen Fans dürfen sich ganz besonders auf Eva Lys freuen. Die Hamburgerin hat bei den Australian Open 2025 für Furore gesorgt, war als Lucky Loserin erst im Achtelfinale an Iga Swiatek gescheitert.

Und Mitglieder im tennisnet Premium Club können bei den Topmatches live dabei sein: Einfach im Premium Club fleißig Punkte sammeln und gegen die Berlin-Tickets eintauschen. Aber Vorsicht: Die Erfahrung zeigt, dass diese Tickets heiß begehrt sind. Also: schnell bei den Quizzes und Aktionen, im Premium Club Punkte abräumen und auf nach Berlin mit Euch!