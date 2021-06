WTA Berlin: FILA ist offizieller Sponsor der bett1 Open 2021

In dieser Woche findet in Berlin die Premiere der bett1 Open statt. Als Hauptausstatter des Rasenturniers fungiert der bekannte Sportartikelhersteller FILA.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2021, 10:38 Uhr

Vom 12. bis 20. Juni 2021 findet in Berlin die Premiere der bett1 Open im Steffi-Graf-Stadion des LTTC "Rot Weiss" e.V. Berlin statt. Seit das einstige Sandplatz-Tennisturnier der WTA Tour im Jahre 1979 erstmals in Berlin ausgetragen wurde, konnten sich bis 2008 namhafte deutsche Tennisspielerinnen in die Siegerliste eintragen. Mit der Unterstützung von Kanzlerin Angela Merkel als Schirmherrin und Sigmar Gabriel als Turnierbotschafter heißt die deutsche Bundeshauptstadt in diesem Jahr erneut die Weltspitze des Damentennis willkommen. FILA fungiert als Hauptausstatter des Turniers, welches unter einem genehmigten Hygienekonzept bis zu 500 Zuschauer täglich empfangen wird.



"Nach dem letztjährigen Entfall des Turniers, freuen wir uns nun sehr auf die erstmalige Austragung und sind sehr stolz darauf als Sponsor auftreten zu können. Es ist sehr schön, ein solchen Rasentunier nach 2008 wieder in der Bundeshauptstadt begrüßen zu können. Dies fördert nicht nur den Tennissport in Berlin, sondern in ganz Europa und darüber hinaus. Trotz des Ausfalls von Ash Barty, hoffen wir auf ein erfolgreiches Abschneiden der weiteren FILA-Athletinnen", meint Christoph Schachtner, Markenkoordinator FILA Europe



Dieses Jahr nimmt mit Karolina Pliskova eine Top-Ten-Spielerin aus dem FILA-Team am Turnier teil. Ash Barty musste ihre Teilnahme aufgrund einer bei den French Open erlittenen Hüftverletzung absagen. Mit ihr konnte FILA bereits im Februar die Vertragsverlängerung bekanntgeben. FILA sponsert die Australierin bereits seit 2016 und begleitete sie von Beginn an auf dem Weg an die Spitze der Weltrangliste. Nach einem Jahr Pause konnte Barty mit drei Turniersiegen in die Saison 2021 starten.

Über FILA:

Seit über einem halben Jahrhundert begleitet FILA außergewöhnliche und erfolgreiche Sportler – jene, die mutig Grenzen herausfordern und sich über alle Erwartungen hinwegsetzen. Von den bescheidenen Textil-Anfängen 1911 in Biella, Italien bis zur historischen Einführung von Farbe auf dem Tennis Court im Jahre 1973 ist FILA stolz auf seine Designs, die so einzigartig sind wie die, die sie tragen. Mit einer Philosophie, die sich der Innovation und Qualität verpflichtet hat, setzt FILA unaufhörlich ein Statement mit Styles, die originell in der Ästhetik und zugleich effektiv in der Funktion sind.