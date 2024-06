WTA Berlin: Gauff führt das Feld an, Kerber trifft auf Noskova

Das WTA-500-Turnier in Berlin wartet auch in diesem Jahr wieder mit einem starken Feld auf. Wie die Auslosung am Samstag ergab, eröffnet Lokalmatadorin Angelique Kerber gegen Linda Noskova.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.06.2024, 15:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Angelique Kerber greift in Berlin an

Lokalmatadorin Angelique Kerber bekommt es beim WTA-500-Turnier in Berlin zum Auftakt mit der 19-jährigen Tschechin Linda Noskova zu tun. Danach droht der dreifachen Grand-Slam-Siegerin ein Duell mit Ons Jabeur, ehe im Viertelfinale die amtierende US-Open-Siegerin Coco Gauff warten könnte.

Die Weltranglistenzweite ist in Berlin nach der Absage von Iga Swiatek topgesetzt und profitiert in der ersten Runde wie drei weitere Spielerinnen von einem Freilos. Ihr erstes Match in der deutschen Hauptstadt wird Gauff gegen Beatriz Haddad Maia oder Ekaterina Alexandrova bestreiten.

Halbfinale zwischen Sabalenka und Rybakina möglich

Das “Popcorn-Duell” der ersten Runde ist indes das Aufeinandertreffen von Qinwen Zheng und Naomi Osaka. Die Siegerin dieser Partie könnte es im Viertelfinale mit Jessica Pegula zu tun bekommen. Die Weltranglistenfünfte eröffnet ihrerseits gegen Donna Vekic oder die deutsche Wildcard-Starterin Jule Niemeier.

Auch die untere Hälfte hat mit der Begegnung zwischen Maria Sakkari und Victoria Azarenka ein packendes Erstrundenduell zu bieten. Zudem landeten Aryna Sabalenka, Elena Ryabkina sowie Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova in diesem Teil des Draws.

Das Einzel-Tableua in Berlin