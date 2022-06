WTA Berlin: Gauff in zwei Sätzen weiter, Pliskova gewinnt Thriller

Beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin hat Cori Gauff das Achtelfinale erreicht. Karolina Pliskova dagegen steht bereits unter den letzten acht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 15:25 Uhr

© Getty Images Cori Gauff vermisst den Rasen

Das erste Match des Tages im Steffi-Graf-Stadion in Berlin war nichts für schwache Nerven: Karolina Pliskova und Bianca Andreescu spielten ihr Nenngeld bis zum allerletzten Cent aus, am Ende setzte sich die Tschechin gegen die US-Open-Siegerin von 2019 mit 6:4, 2:6 und 7:6 (7) durch. Pliskova steht damit bereits im Viertelfinale.

Wo sie möglicherweise auf Cori Gauff trifft. Die US-Amerikanerin, zuletzt Finalistin bei den French Open im Einzel und Doppel, stieg als letzte der Favoritinnen in den Spielbetrieb in Berlin ein, gewann gegen ihre Landsfrau Ann Li mit 6:1 und 7:6 (2). Gauff muss nun am Donnerstag gegen die Chinesin Xinyu Wang ran, die bereits am Montag gegen Tamar Korpatsch in drei Sätzen gewinnen konnte.

Ebenfalls bereits im Viertelfinale steht die an Position sechs gesetzte Russin Daria Kasatkina, die gegen Ekaterina Alexandrova mit 5:7, 6:1 und 6:1 siegreich blieb.

