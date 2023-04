WTA Berlin: Holt Coco Gauff in diesem Jahr den Titel?

Cori Gauff wird auch in diesem Jahr beim WTA-Tour-500-Berlin in Berlin aufschlagen. Und möchte mindestens einen Schritt weiter gehen als im Vorjahr, als sie im Halbfinale an der späteren Siegerin Ons Jabeur gescheitert war.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 30.04.2023, 18:49 Uhr

© Paul Zimmer Coco Gauff im vergangenen Jahr in Berlin

Versprechen gehalten! Coco Gauff war im vergangenen Jahr so begeistert von ihrem Besuch in Berlin, dass sie sich mit den Worten verabschiedete: „Ich komme wieder.“ Und so ist es nun auch. Die Weltranglisten-Sechste startet ihren zweiten Anlauf auf den Turniersieg bei den vom 17. bis zum 25. Juni stattfindenden und mit 850.000 US-Dollar dotierten bett1open 2023. Dort messen sich auf dem Rasen im Steffi-Graf-Stadion des LTTC „Rot-Weiß“ e. V. im Berliner Grunewald die stärksten Spielerinnen der Welt. Und die US-Amerikanerin Coco Gauff, in ihrer bisher so spektakulären Laufbahn noch ohne Turniersieg auf Rasen, greift wieder an.

Coco Gauff sagt: „Ich freue mich total auf die bett1open im Juni im herrlichen Berlin. Hoffentlich sehe ich dort wieder so viele Fans, um gemeinsam wieder diese so spezielle Vor-Wimbledon-Atmosphäre zu schaffen.“

Gauff scheiterte 2022 an Ons Jabeur

2015 hatte sie sich mit erst 15 Jahren und 106 Tagen als jüngste Spielerin der Open Era für Wimbledon qualifiziert. Seitdem gilt sie als kommender Superstar. Ihre offensive Art, als Spielerin auf dem Platz und Persönlichkeit im Gespräch, hat die 19-Jährige trotz ihrer Jugend bereits zu einem Idol werden lassen. Menschen kommen zu Turnieren, nur um sie zu sehen. Weil sie wissen: Das lohnt sich.

Ihr Trainer und Mentor ist Patrick Mouratoglou, der Serena Williams zum Maßstab im weltweiten Frauen-Tennis gemacht hat. Sein Urteil über Gauff: „Wenn sie dich anschaut und dir sagt, dass sie mal die Nummer eins wird – dann kannst du das nur glauben.“

Im Vorjahr scheiterte Gauff bei den bett1open erst im Halbfinale an der späteren Siegerin Ons Jabeur – die übrigens auch wieder in Berlin antreten wird. Ebenso schon zugesagt haben die amtierende Weltmeisterin Caroline Garcia, Olympiasiegerin Belinda Bencic, die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova sowie Lokalmatadorin Sabine Lisicki.