WTA Berlin: Iga Swiatek muss Teilnahme absagen

Iga Swiatek wird in diesem Jahr nicht beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin aufschlagen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 14:24 Uhr

© Getty Images Iga Świątek wird 2024 nicht in Berlin aufschlagen

Die ecotrans Ladies Open machen Berlin ab Samstag zum Mittelpunkt der Tenniswelt. Bis zum 23. Juni messen sich die besten Spielerinnen der Welt auf dem Rasen des Steffi-Graf-Stadions. Acht der Top 10 sind am Start, zudem mit Angelique Kerber, Wimbledon-Siegerin von 2018, und Naomi Osaka zwei Superstars, die bereits die Weltrangliste angeführt haben.



Die Konkurrenz ist so stark, dass völlig offen ist, wer am Ende das mit 922.573 US-Dollar dotierte Rasenspektakel als Siegerin die Nachfolge von Petra Kvitova antreten wird. „Unser Feld hat Grand-Slam-Niveau“, freut sich Turnierdirektorin Barbara Rittner. An dieser Einschätzung ändert auch die kurzfristige Absage von Iga Swiatek nichts. Die polnische Weltranglistenerste hatte lange vor ihrem Triumph am vergangenen Samstag bei den French Open fest zugesagt. Aber nun musste sie diese Zusage voller Bedauern zurückziehen und erklärte: „Aufgrund meiner allgemeinen körperlichen und mentalen Erschöpfung nach neun intensiven Wochen muss ich leider von meiner Teilnahme in Berlin zurücktreten, um mich auszuruhen und zu erholen. Ich hatte mich darauf gefreut, dort vor den Fans zu spielen, aber ich muss meiner Gesundheit Priorität einräumen, um die ganze Saison ohne Probleme spielen zu können.“Barbara Rittner sagt: „Das ist natürlich sehr schade und für uns und alle Fans von Iga enttäuschend. Trotzdem haben wir ein hochklassiges Feld und werden neun Tage Weltklasse-Tennis sehen.“



Zum Beispiel von den amtierenden Titelträgerinnen der Australian Open (Aryna Sabalenka), der US Open (Coco Gauff) und von Wimbledon (Marketa Vondrousova). Publikumsliebling Angelique Kerber wird am Dienstag, den 18. Juni, ins Geschehen eingreifen und verspricht: „Ich werde mein Herz auf dem Platz lassen.“ Und das Ganze in herzerwärmender Atmosphäre. Das Stadion wird an mehreren Tagen ausverkauft sein.



Diese besondere Aura will auch Iga Swiatek am besten schon im nächsten Jahr endlich genießen und sagt: „Ich wünsche dem Turnier und den Spielerinnen viel Glück und freue mich auf mein zukünftiges Debüt in Berlin.“