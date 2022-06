WTA Berlin: Iga Swiatek sagt ab - ebenso Kontaveit, Badosa, Keys, Osaka

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek wird doch nicht beim WTA-Turnier in Berlin in der kommenden Woche starten. Swiatek laboriert an einer Schulterverletzung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 16:47 Uhr

© Paul Zimmer Iga Swiatek

Swiatek war natürlich das große Aushängeschild des Berliner Rasenturniers (11. bis 19. Juni), nun kam eine Schulterverletzung dazwischen für einen zweiten Auftritt in Deutschland in diesem Jahr (nach dem Porsche Tennis Grand Prix, den sie gewann).

Swiateks Aus - freilich eine herbe Enttäuschung für Berlin, zumal man gespannt sein darf, ob die Polin ihre tolle Form (35 Siege am Stück!) auch mit auf den Rasen nehmen kann. Zuletzt hatte Swiatek in Roland Garros gewonnen.

Dass sie auf Gras spielen kann, ist jedoch bekannt: 2018 gewann sie die Juniorinnenkonkurrenz in Wimbledon.

Auch Kontaveit, Badosa, Keys und Osaka sagen in Berlin ab

Neben Swiatek haben in den vergangenen Tagen auch Anett Kontaveit (aktuell die WTA-Nr. 2), Paula Badosa (WTA-Nr. 3), Madison Keys und Naomi Osaka ihren Auftritt in Berlin abgesagt. Osaka hat Probleme mit der Achillessehne und quält sich aktuell beim Unterwasserjoggen. Für sie war eine Wildcard in Berlin reserviert worden.

Dennoch fünf Sop-10-Spielerinnen in Berlin am Start

Das Teilnehmerinnenfeld bei den bett1open ist dennoch stark, trotz des Aus der besten drei Spielerinnen der Welt.

Ons Jabeur stellt nun die Nummer 1 in der Bundeshauptstadt, vor Maria Sakkari, Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova und Garbine Muguruza - man hat somit weiterhin fünf Top-Ten-Spielerinnen an Bord.

Aus deutscher Sicht ist Andrea Petkovic am Start - sie steht aufgrund der Absagen nun direkt im Hauptfeld und hat eine Wildcard freigemacht.

