WTA Berlin: Jabeur startet erfolgreich - und freut sich auf Doppel mit Serena

Ons Jabeur ist am Dienstag erfolgreich in das WTA-Tour-500-Turnier in Berlin gestartet. Die an Position eins gesetzte Tunesierin hat aber auch kommende Woche in Eastbourne eine spannende Aufgabe vor sich: Sie wird mit Serena Williams im Doppel antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2022, 20:49 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur hat ihre spannende Rasensaison mit einem Sieg in Berlin eröffnet

Karolina Muchova mag aufgrund von Verletzungen in der WTA-Weltrangliste weit zurückgefallen sein, unangenehm ist die Tschechin als Gegnerin aber allemal. Frag nach bei Maria Sakkari, die vor wenigen Tagen gegen Muchova in der zweiten Runde der French Open ausgeschieden ist.In Berlin hatte die topgesetzte Ons Jabeur am Dienstag allerdings keine Probleme: Die Tunesierin gewann mit 6:3 und 6:3.

Die Matches aus Berlin gibt es übrigens in Deutschland live bei ServusTV und im Livestream bei ServusTV On.

In Runde zwei spielt Jabeur nun gegen die US-Amerikanerin Lycia Parks. Die große Neuigkeit des Tages war aber das angekündigte Comeback von Serena Williams kommende Woche in Eastbourne und danach in Wimbledon. Und dabei wird auch Ons Jabeur eine Rolle spielen - denn für Eastbourne ist sie als Doppel-Partnerin von Serena avisiert. Sie könne ihr Glück kaum fassen, dass Serena sie als Partnerin gewählt habe.

Ausgeschieden ist dagegen die Nummer drei in Berlin, Aryna Sabalenka. Die Belarussin unterlag Veronika Kudermetova in einem spannenden Match mit 6:2, 5:7 und 4:6. Für das Highlight aus deutscher Sicht sorgte Andrea Petkovic mit ihrem Sieg gegen Garbine Muguruza.

Hier das Einzel-Tableau in Berlin